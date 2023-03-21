"Динамо" Киев может досрочно вернуть полузащитника из "Зари"

Киевское “Динамо” рассматривает вариант с досрочным прекращением аренды полузащитника Владимира Бражко в луганской “Заре”, сообщает YouTube-канал “ТаТоТаке”.

По сведениям источника, руководство киевского клуба довольно прогрессом молодого игрока, поэтому может попросить “Зарю” расторгнуть договор аренды, который действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 21-летний Бражко провел за “Зарю" 18 матчей и забил четыре гола. Его контракт с “Динамо” действует до лета 2025 года.

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