"Динамо" Киев - "Минай" - 2:0 (видеообзор)

В матче 20-го тура чемпионата Украины киевское “Динамо” на своем поле обыграло “Минай” со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Антона Царенко и Владислава Ваната.

“Динамо”, набрав 39 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Минай” с 18 очками остался на 13-й позиции.

“Динамо” - “Минай” - 2:0 (1:0)

Голы: Царенко, 35 - 1:0, Ванат, 62 - 2:0

“Динамо”: Нещерет - Тымчик, Дячук, Попов, Дубинчак (Вивчаренко, 72) - Сидорчук, Лонвейк - Бенито (Гармаш, 61), Царенко (Пэррис, 72), Шепелев (Рамирес, 82) - Ванат (Яцык, 82).

“Минай”: Бандура - Гончар, Мельник, Немчанинов (Рогозинский, 82), Кравчук, Булеза - Витенчук (Петько, 65), Шышка (Горин, 46) - Гечев (Воробчак, 46), Коломоец (Вишневский, 65) - Твердохлиб.

Видеообзор матча

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