Дик Адвокат готов вернуться к тренерской работе

Известный нидерландский тренер Дик Адвокат рассматривает предложение о возможности стать главным тренером сборной Кюрасао.

"Мы все еще ведем переговоры. Пока я не принял данное предложение. Основная причина связана с организационными вопросами, поскольку всегда были проблемы с этим аспектом. Важно, чтобы игроки знали, как все будет устроено, когда они приедут: отели, самолеты, расписание. Ранее я сталкивался с подобной ситуацией в Бельгии, но у них есть больше финансовых возможностей, в то время как у Кюрасао их намного меньше", - заявил Адвокат в интервью The Sun.

Напомним, в конце прошлого сезона Адвокат объявил о завершении своей тренерской карьеры. На тот момент он возглавлял "Ден Хааг", клуб, выступающий во втором дивизионе чемпионата Нидерландов.

До этого нидерландский специалист работал долгое время в европейском футболе. Что касается сборной Кюрасао, то она выступает в отборочной зоне КОНКАКАФ и никогда не выступала на первенстве мира.