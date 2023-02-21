Диетолог “Аль-Насра” рассказал о пользе Роналду для команды

Диетолог “Аль-Насра” Хосе Блеса рассказал, как приход Криштиану Роналду повлиял на команду.

По словам специалиста, португалец имеет очень хорошее образование в области питания и ест самые разнообразные продукты.

“С его приходом игроки стали больше тренироваться и соблюдать более строгую диету… Я не видел такого клуба, в котором игроки каждый раз улучшали бы состав тела практически на 90%. У футболистов меньше жира, больше мышц, и они делают все упражнения”, - сказал он.