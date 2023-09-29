Диего Симеоне рассказал о проблемах в матче Атлетико

Главный тренер “Атлетико Мадрид” Диего Симеоне высказался о том, как оценивает игру своей команды в матче против "Осасуны" (2:0).

Встреча состоялась в седьмом туре чемпионата Испании и закончилась громким событием, когда на 85-й минуте игры были удалены нападающий "матрасников" Альваро Мората и форвард "Осасуны" Чими Авила.

После игры аргентинский тренер отметил, что в первом тайме его подопечные лучше контролировали мяч, но во втором из-за усталости стало сложнее выходить в атаку.

“Нам повезло, что мы смогли провести хорошую контратаку, и хотя у нас были возможности забить еще голы, это было бы несправедливо. Этот матч оказался очень непростым для нас, но теперь мы получили время для отдыха”, - сказал он.

На данный момент у команды из Мадрида 13 очков и пятое место в турнирной таблице. Что касается “Осасуны”, то эта команда расположилась на 13-й строчке турнирной таблицы и имеет в своем активе семь баллов.

Лидером первенства Испании неожиданно стала "Жирона" с 19 очками.