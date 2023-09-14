Диего Нолито объявил о завершении карьеры

Известный 36-летний испанский футболист Диего Нолито объявил о завершении профессиональной карьеры.

По словам футболиста, для него игра в футбол была страстью на протяжении многих лет.

"Я обращаюсь к вам смешанными эмоциями - их трудно передать словами. Пришло время прощаться с футболом, который стал моей страстью на протяжении многих лет. Мне было честью и я считаю себя счастливчиком иметь возможность наслаждаться этим замечательным видом спорта на самом высоком уровне. Футбол дал мне множество незабываемых впечатлений, которые я навсегда унесу с собой.

Особая благодарность моей семье за поддержку. Также хочу поблагодарить всех людей, которые сопровождали меня на протяжении моей карьеры. Бывших партнеров и сотрудников всех клубов", - написал 36-летний футболист.

Отметим, что в свое время Нолито поиграл за "Барселону", "Бенфику", "Гранаду", "Сельту", "Манчестер Сити", "Севилью" и "Ибицу".

В составе каталонского клуба он становился победителем чемпионата Испании, в составе “Севильи” – победителем Лиги Европы. На его счету 16 матчей за сборную Испании.