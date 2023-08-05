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Диего Коста рассказал о главных ошибках в своей карьере

Новости футбола Сегодня, 05:00
Диего Коста рассказал о главных ошибках в своей карьере Фото: твиттер АПЛ

Звездный форвард Диего Коста рассказал о том, какие ошибки он допускал своей карьере.

"В моей карьере было немало ошибок, но не всегда они были по моей вине. Например, уход из "Челси" из-за конфликта с Антонио Конте. Еще одной ошибкой было расставание с "Атлетико". В то время я проходил через сложный личный момент, но Диего Симеоне не понял меня", - приводит слова Косты портал Relevo.

Напомним, что последним местом работы нападающего был английский "Вулверхэмптон". Контракт игрока с командой истек в июне этого года, после чего он получил статус свободного агента.

По данным интернет-портала Transfermarkt, сейчас футболист оценивается в 2 миллиона евро.

В прошлом сезоне Коста провел за английский клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых он забил только один гол. Также форвард отметился довольно большим как для игрока атаки количеством желтых карточек. У него их было пять, также один раз он получил красную карточку.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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