Диего Алонсо стал новым главным тренером Севильи

«Севилья» официально объявила о назначении на пост главного тренера Диего Алонсо. Контракт с уругвайцем заключен до конца сезона.

Алонсо заменил на этой должности Хосе Луиса Мендилибара. Баск в мае выиграл Лигу Европы, однако показал плохие результаты на старте сезона-2023/2024.

Диего Алонсо ранее работал в сборной Уругвая. Он имеет солидный тренерский опыт, но никогда не работал в Европе. А вот как футболист он много играл в Испании - за «Валенсию», «Атлетико», «Расинг», «Малагу» и «Мурсию».