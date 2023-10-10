Диего Алонсо стал новым главным тренером Севильи
Новости футбола Сегодня, 12:58
Диего Алонсо стал новым главным тренером Севильи
«Севилья» официально объявила о назначении на пост главного тренера Диего Алонсо. Контракт с уругвайцем заключен до конца сезона.
Алонсо заменил на этой должности Хосе Луиса Мендилибара. Баск в мае выиграл Лигу Европы, однако показал плохие результаты на старте сезона-2023/2024.
Диего Алонсо ранее работал в сборной Уругвая. Он имеет солидный тренерский опыт, но никогда не работал в Европе. А вот как футболист он много играл в Испании - за «Валенсию», «Атлетико», «Расинг», «Малагу» и «Мурсию».
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