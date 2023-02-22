Дибале грозит дисквалификация из-за "Ювентуса"

Аргентинскому нападающему римской “Ромы” Пауло Дибала грозит дисквалификация из-за сговора со своим бывшим клубом туринским “Ювентусом”, сообщает la Repubblica.

По сведениям источника, прокуратура Италии ведет расследование по делу о финансовых махинациях туринского клуба во время пандемии коронавируса в 2020 года. Следователи подозревают, что Дибала не отказался от зарплаты в тот период, а позже получил 3,8 миллиона евро. Если вина форварда подтвердится, то он не сможеть играть на протяжении месяца.

В нынешнем сезоне 29-летний Дибала провел за “Рому” 22 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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