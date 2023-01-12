Дибала вывел "Рому" Моуринью в 1/4 финала Кубка Италии
Новости футбола Сегодня, 16:58
Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала Кубка Италии “Рома” обыграла “Дженоа” со счетом 1:0 и пробилась в четвертьфинал.
Единственный гол в середине второго тайма забил Пауло Дибала.
“Рома” – “Дженоа” - 1:0 (0:0)
Гол: Дибала, 64 - 1:0
“Рома”: Патрисиу, Манчини, Кумбула, Рожер, Матич, Пеллегрини (Дибала, 46), Бове (Кристанте, 61), Дзаньоло (Тахирович, 87), Залевски (Челик, 75), Абрахам, Эль-Шаарави (Спинаццола, 62).
“Дженоа”: Жозеп Мартинес, Сабелли, Бани, Вольякко, Дрэгушин, Чиборра (Кришито, 63), Бадель (Стротман, 64), Стураро (Френдруп, 64), Гальдамес (Араму, 75), Кода (Пушкаш, 75), Ялчин.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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