Дибала вывел "Рому" Моуринью в 1/4 финала Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии “Рома” обыграла “Дженоа” со счетом 1:0 и пробилась в четвертьфинал.

Единственный гол в середине второго тайма забил Пауло Дибала.

“Рома” – “Дженоа” - 1:0 (0:0)

Гол: Дибала, 64 - 1:0

“Рома”: Патрисиу, Манчини, Кумбула, Рожер, Матич, Пеллегрини (Дибала, 46), Бове (Кристанте, 61), Дзаньоло (Тахирович, 87), Залевски (Челик, 75), Абрахам, Эль-Шаарави (Спинаццола, 62).

“Дженоа”: Жозеп Мартинес, Сабелли, Бани, Вольякко, Дрэгушин, Чиборра (Кришито, 63), Бадель (Стротман, 64), Стураро (Френдруп, 64), Гальдамес (Араму, 75), Кода (Пушкаш, 75), Ялчин.

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