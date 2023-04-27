Форвард "Ромы" и сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал, что в детстве не любил Криштиану Роналду из-за его соперничества с Лионелем Месси.

"В Аргентине существует большое соперничество между Месси и Роналду. Когда-то мы летели на матч вместе с Криштиану, он сидел впереди меня в самолете. Он подошел ко мне как-то раз, а мы поговорили о жизни в целом. Я признался ему, что в детстве я практически ненавидел его", - цитирует слова Дибалы издание Daily Mail.

Дибала и Роналду ранее играли вместе за "Ювентус".

С начала сезона 2023 года Роналду выступает за “Аль-Наср”. В нынешнем сезоне Роналду в составе "Аль-Наср" вышел на поле в 13 матчах в различных турнирах и забил 11 голов, отдал две результативные передачи.