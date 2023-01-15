Дибала принес "Роме" Моуринью победу над "Фиорентиной"
В матче 18-го тура чемпионата Италии римская “Рома” под руководством Жозе Моуринью обыграла флорентийскую “Фиорентину” со счетом 2:0.
Победу хозяевам принес Пауло Дибала, который забил два мяча.
“Рома”, набрав 34 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. “Фиорентина” с 23 очками осталась на 10-й позиции.
“Рома” – “Фиорентина” - 2:0 (1:0)
Голы: Дибала, 40 - 1:0, Дибала, 82 - 2:0
“Рома”: Патрисиу, Челик, Смоллинг, Манчини, Кумбула, Кристанте, Пеллегрини (Тахирович, 74), Бове (Матич, 67), Дибала, Абрахам, Залевски (Спинаццола, 66).
“Фиорентина”: Терраччано, Додо, Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Кастровилли, Бонавентура, Данкан (Венути, 29), Амрабат, Иконе (Гонсалес, 46), Йович (Барак, 46), Куаме.
Удаление: Додо (24).
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