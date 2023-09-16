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Дибала получит новый контракт с повышением зарплаты

Новости футбола Вчера, 05:19
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс

Нападающий Ромы Пауло Дибала в ближайшее время должен подписать с клубом новый контракт на улучшенных условиях. Клуб хочет удержать аргентинца, считая его самым ценным активом. Сейчас уровень переговоров находится на продвинутом этапе. Об этом сообщает Calciomercato.

Согласно действующему соглашению, зарплата игрока составляет 4 миллиона евро в год. Римляне готовы повысить зарплату (6 миллионов + еще 1 миллион бонусов), а пункт, позволяющий Дибале перейти в команду вне итальянской лиги за 12 миллионов евро или за 20 миллионов в клуб Серии А, должен исчезнуть в новом контракте.

Напомним, Дибала перешел в Рому на правах свободного агента перед началом прошлого сезона, после ухода из туринского Ювентуса, которому он отдал 7 лет своей карьеры. 29-летний нападающий сразу сумел войти в число лидеров столичной команды, поэтому руководство клуба считает, что игрок заслуживает нового контракта.

В этом сезоне Пауло появился на поле лишь в одном матче за Вулверхэмптон. В настоящее время игрок лечит травму внутренней поверхности бедра.

Кстати, недавно появилась информация, что Тотти находится в шаге от возвращения в родной клуб. Легенда итальянского футбола станет помощником Жозе Моуринью.

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