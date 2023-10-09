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Дибала получил травму: Моуринью раскрыл подробности

Новости футбола Сегодня, 02:26
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Дибала получил травму: Моуринью раскрыл подробности Фото: открытые источники

Жозе Моуринью, главный тренер "Ромы", рассказал о повреждении аргентинского нападающего Пауло Дибалы.

Звездный футболист травмировался в матче против "Кальяри" (4:1) в 8-м туре чемпионата Италии.

Дибала начал игру в стартовом составе, но получил травму и был заменен на 40-й минуте Андреа Белотти. Пока тренер не смог ответить на вопрос о том, когда аргентинец сможет вернуться на поле.

"Мы не настроены оптимистично. Я доверяю мнению моих игроков - если у него нет оптимизма, то и у меня тоже. Конечно, мы должны дождаться результатов тестов в ближайшие дни, но я доверяю интуиции Пауло. Он хорошо знает свое тело. Если он не чувствует позитива, то и я тоже", - сказал Моуринью в комментарии официальному сайту "Ромы".

Он также подтвердил, что общался с Дибалой, и они ждут результатов тестов, прежде чем обсуждать дальнейшие действия. В текущем сезоне Дибала сыграл семь матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две голевые передачи.

После восьми туров Серии А "Рома" идет на десятом месте турнирной таблицы.

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