Дибала назвал условие, при котором он останется в "Роме"

Аргентинский нападающий римской “Ромы” Пауло Дибала может остаться в клубе, но при выполнении одного условия, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, футболист хочет продолжить сотрудничество с нынешним главным тренером команды Жозе Моуринью. В случае ухода португальца форвард может сменить клуб, а сумма отступных в его контракте составляет всего 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Дибала провел за “Рому” 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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