Дибала летом может перебраться в английский топ-клуб

Нападающий “Ромы” Пауло Дибала летом может стать игроком английского клуба.

Как пишет источник, аргентинца хочет подписать “Манчестер Юнайтед”.

Отметим, что для зарубежных клубов сумма отступных за Дибалу составляет € 12 млн.

В то же время римский клуб хочет продлить контракт с 29-летним футболистом, увеличив ему зарплату и исключив пункт о сумме отступных.

В текущем сезоне форвард сыграл 21 матч, забив 11 голов и отдав семь результативных передач.