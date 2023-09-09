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Ди Мария вскоре завершит карьеру: названы сроки

Новости футбола Сегодня, 02:00
Ди Мария вскоре завершит карьеру: названы сроки Фото: твиттер ФИФА

Звездный вингер "Бенфики" Анхель Ди Мария в скором времени сделает громкое заявление.

Согласно информации от ESPN, аргентинский футболист планирует завершить свою карьеру в сборной после ближайшего Кубка Америки, который пройдет в 2024 году в США.

Стоит отметить, что на данный момент Ди Мария является действующим чемпионом Кубка Америки и чемпионом мира.

Минувшим летом аргентинец вернулся в "Бенфику" после того, как стал свободным агентом, уйдя из туринского “Ювентуса”.

Также в своей карьере он играл за "Реал" Мадрид, "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед", "Бенфику" и "Росарио Сентраль".

Отметим, что во время своего первого пребывания в португальском клубе Ди Мария становился чемпионом страны и обладателем Кубка лиги. В составе "Реала" он побеждал в чемпионате Испании, побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал Кубок и Суперкубок Испании. В составе французского ПСЖ аргентинский полузащитник пять раз завоевывал титул чемпиона страны.

В 2022 году Ди Мария в составе сборной Аргентины триумфовал на чемпионате мира в Катаре.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
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