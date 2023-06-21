Ди Мария возвращается в Португалию

Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария в шаге от возвращения в "Бенфику".

Как пишет журналист Фабрицио Романо, официально о подписании игроком однолетнего контракта с португальским клубом будет объявлено в ближайшее время.

В прошлом сезоне Ди Мария выступал за "Ювентус", но покинул клуб свободным агентом.

В прошлом сезоне аргентинец провел 40 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.