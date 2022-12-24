Ди Мария сделал тату в честь победы на ЧМ-2022 (фото)

Хавбек сборной Аргентины Анхель Ди Мария решил увековечить победу своей команды на чемпионате мира в Катаре.

На днях звездный игрок “Ювентуса” сделал татуировку в честь триумфа на мировом первенстве.

Теперь у футболиста на ноге красуется изображение кубка мира.

Интересно, что аналогичная татуировка у Анхеля есть и в честь победы на Кубке Америки в 2021 году.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию в серии пенальти. В основное время игра завершилась со счетом 2:2, а в дополнительных таймах команды забили еще по мячу.