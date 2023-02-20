Ди Мария рассказал, где хочет продолжить карьеру

Аргентинский полузащитник туринского “Ювентуса” Анхель Ди Мария рассказал, что он намерен остаться в Европе на следующий сезон.

“Я счастлив в ”Ювентусе". Но в последнее время из-за проблем клуба мы не говорили о новом контракте. Но я так же не вел переговоров и с другими клубами. Сейчас я сосредоточен только на футболе.

Я планирую сыграть на следующем Кубке Америки, поэтому намерен остаться в Европе. Иначе меня могут не позвать в сборную Аргентины", - приводит слова Ди Марии ESPN.

В нынешнем сезоне 35-летний Ди Мария провел за “Ювентус” 20 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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