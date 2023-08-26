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Ди Мария признался, что мог не перейти в "Бенфику"

Новости футбола Сегодня, 03:00
Ди Мария признался, что мог не перейти в "Бенфику" Ди Мария признался, что мог не перейти в "Бенфику"

Форвард лиссабонской "Бенфики" Анхель Ди Мария признался, что этим летом мог и не оказаться в португальской команде.

По словам футболиста, он мог перейти в саудовский клуб во время летнего трансферного окна.

"Мне поступило много звонков из Саудовской Аравии. Мне предлагали невероятные суммы, но я делал выбор с сердцем, поэтому решил вернуться в "Бенфику". Я очень благодарен клубу и нашим болельщикам, это нечто невероятное - быть принятым новыми игроками таким образом. Мне было очень приятно получить такой прием. Я покинул клуб через главный вход и вернулся так же. В отношении меня очень хорошо относятся", - приводит слова Ди Марии Daily Mail, ссылаясь на D Sports Radio.

35-летний аргентинский форвард еще до своего вояжа по Европе играл именно за “Бенфику”. В португальском клубе он был с 2007 по 2010 год.

В это летнее трансферное окно он вернулся в лиссабонскую команду. Он перешел в “Бенфику” на правах свободного агента после выступлений за туринский "Ювентус".

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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