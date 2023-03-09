Ди Мария принес "Ювентусу" победу в матче Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы “Ювентус” на своем поле обыграл “Фрайбург” со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Анхель Ди Мария.

Ответный матч “Фрайбург” - “Ювентус” состоится 16 марта в Германии.

“Ювентус” Италия – “Фрайбург” Германия - 1:0 (0:0)

Гол: Ди Мария, 53 - 1:0

“Ювентус”: Щесны, Алекс Сандро (Бонуччи, 23), Данило, Бремер, Куадрадо, Костич (Кин, 78), Ди Мария, Рабьо, Локателли, Миретти (Фаджоли, 46), Влахович (Кьеза, 67).

“Фрайбург”: Флеккен, Кюблер, Гинтер, Линхарт (Гульде, 68), Сильдийя, Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Кайтель, 59), Грифо, Шаллаи (Доан, 59), Хелер (Грегорич, 88).

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