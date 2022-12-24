Ди Мария поменял решение по поводу карьеры в сборной

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария решил продолжить карьеру в национальной команде.

Как написал журналист Гастон Эдуль, изначально хавбек “Ювентуса” заявил, что для него мировое первенство в Катаре стало последним турниром в составе Аргентины.

Теперь же он решил поиграть за команду, но уже в качестве чемпиона мира.

Напомним, что в финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 — по пен.). Именно Ди Мария забил один из мячей своей команды в этой игре.