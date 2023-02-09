Ди Мария определился с тем, где хочет продолжить карьеру

Хавбек туринского “Ювентуса” Анхель Ди Мария хочет продолжить играть в Европе.

Об этом сообщил журналист TyC Sports Гастон Эдул,

По его информации, 34-летний аргентинец хочет провести в Европе как минимум на год.

Напомним, что летом 2023 года контракт Ди Марии с “Ювентусом” завершается и стороны не будут его продлевать.

В текущем сезоне действующий чемпион мира провел 17 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 ассистов.