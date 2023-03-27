Ди Мария может вернуться в Ла Лигу

Мадридский “Атлетико” проявляет интерес к полузащитнику туринского “Ювентуса” и сборной Аргентины Анхелю Ди Марии, сообщает Todofichajes.com.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с туринцами. Таким образом, хавбек может перейти в другой клуб бесплатно.

Напомним, что аргентинец ранее уже играл в чемпионате Испании за “Реал”.

В нынешнем сезоне 35-летний Ди Мария провел за “Ювентус” 24 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

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