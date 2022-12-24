Ди Мария изменил решение по своему будущему в сборной Аргентины

Полузащитник туринского “Ювентуса” Анхель Ди Мария принял решение продолжить выступления за сборную Аргентины, сообщает TyC Sports.

По сведениям источника, остаться в национальной команде футболиста уговорил капитан сборной Лионель Месси. Ранее Анхель собирался завершить международную карьеру после чемпионата мира-2022, который стал победным для сборной Аргентины.

34-летний Ди Мария выступает за национальную сборную с 2009 года. Всего он провел за команду 129 матчей, забил 28 мячей и сделал 29 результативных передач.

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