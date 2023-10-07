Дежавю с финала ЛЧ 1999. Оценки игрокам за матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Брентфорд

7 октября состоялся матч 8-го тура АПЛ между клубами Манчестер Юнайтед и Брентфорд. Игра завершилась победой красных дьяволов со счетом 2:1.

До 90+3-й минуты хозяева уступали 0:1, однако им удалось неожиданно вырвать победу благодаря дублю Скотта Мактоминея, который вышел на поле только на 87-й минуте.

Многим футбольным фанатам такой камбек МЮ напомнил невероятный финал Лиги чемпионов 1999 года, когда дьяволы вырвали победу у Баварии со счетом 2:1 на последних минутах.

После заверешения поединка статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим игроком стал автор двух голов Мактоминей (8.0).

Также высокие оценки получили Далот, Магвайр и Фернандеш.

Оценки WhoScored за матч Манчестер Юнайтед - Брентфорд - 2:1