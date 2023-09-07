Деян Станкович возглавил венгерский клуб

Новым тренером венгерского "Ференцвароша" назначен известный сербский специалист Деян Станкович.

Бывший хавбек миланского "Интера" и сборной Сербии вступил в должность с 5 сентября, о чем сообщили в пресс-службе венгерского клуба.

На должности главного тренера “Ференцвароша” он заменил Мате Чабу, который исполнял обязанности тренера после ухода российского специалиста Станислава Черчесова в июле.

Отметим, что Станкович начал свою тренерскую карьеру в 2014 году. На начальном этапе он работал помощником главных тренеров «Удинезе» и «Интера».

После этого он начал сольную тренерскую карьеру, возглавляя сербскую «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год. Вместе с командой он трижды выиграл Кубок Сербии и стал чемпионом страны.

Последним местом работы Станковича была итальянская «Сампдории», которая полностью провалила прошлый сезон.

В качестве игрока Станкович кроме “Интера” играл за «Црвену Звезду» и «Лацио».

В этом сезоне “Ференцварош” провалился в еврокубках, покинув квалификацию Лиги чемпионов, а затем и Лиги Европы. При этом команда пробилась в Лигу конференций.