Девушка, обвинившая Дани Алвеса в изнасиловании, хочет, чтобы он сел в тюрьму

Девушка, которая обвинила звездного бразильского футболиста Дани Алвеса в изнасиловании, настаивает на максимальном наказании для него.

Как пишет источник, пострадавшая отказывается от компенсации и хочет посадить Алвеса в тюрьму.

По словам девушки, ее цель - торжество справедливости.

В СМИ пишут, что бывшему игроку “Барселоны” грозит от 4 до 12 лет тюрьмы, если его вину докажут.