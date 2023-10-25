Девушка дня. Звезда OnlyFans пожаловалась на "атаку" игроков Манчестер Юнайтед

Звездная модель Скай Бри с портала OnlyFans рассказала интересную деталь про общение с футболистами.

В частности, недавно ей писали футболисты английского клуба «Манчестер Юнайтед».

"В последнее время я получила столько сообщений от футболистов, это немного странно... Они как будто появляются из ниоткуда, и особенно много от игроков «Манчестер Юнайтед»", - сказала Бри в интервью Goal.

При этом девушка не стала называть имена игроков “красных дьяволов”, которые пишут ей в социальных сетях.

Скай Бри является популярной и за пределами OnlyFans. В Инстаграм у нее свыше 2,4 млн подписчиков.

На данный момент дела «Манчестер Юнайтед» идут очень плохо. Команда занимает восьмое место в английской Премьер-лиге после девяти матчей, имея 15 очков. Лидером чемпионата является «Тоттенхэм», который набрал 23 балла.

Вечером 24 октября “красные дьяволы” добыли максимально сложную победу в групповом этапе Лиги чемпионов, обыграв «Копенгаген» со счетом 1:0. Гол на свой счет записал защитник Гарри Магуайр.