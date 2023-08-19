Девушка дня. Кэти Гудленд - жена Харри Кейна, будущего лучшего бомбардира Бундеслиги

Матч против "Вердера" в первом туре Бундеслиги стал для нападающего "Баварии" Харри Кейна дебютным в стартовом составе за мюнхенцев. Этот факт английский форвард отметил голом и результативной передачей, а его команда победила 4:0. Уже на первой игре Кейна на трибунах поддерживала его семья: дети, а также жена Кэти Гудленд, которая вскоре должна принести пополнение в семью.

Кейн и Гудленд - классическая история любви практически со школьной парты. Дети жили по соседству и ходили в одну и ту же школу. Постепенно дружба переросла в увлечение, а вскоре переросла в более крепкую связь и привела пару к созданию семьи: в сети даже есть фото, где ещё совсем юные Харри и Кэти стоят рядом с Дэвидом Бекхэмом.

В 2017 году во время отдыха на Багамах футболист сделал девушке предложение, на которое она согласилась. "Я женился на своём лучшем друге!", - написал после свадьбы футболист в твиттере.

"Если бы я до сих пор был один, то никогда не узнал, хотела бы девушка быть со мной по правильным причинам, - говорил Кейн. Деньги? Никогда этого не узнаешь на самом деле. Поэтому мне повезло, что у меня уже есть любимая девушка. Мы вместе ходили в школу и она видела всю мою карьеру. Конечно, моя слава немного безумна для неё".

История Харри и Кэти - пример того, что даже под активным вниманием со стороны СМИ можно построить прекрасную семью. У пары уже есть 4-летние дочери Иви и Вивьен, а также 3-летний сын Луис. До трансфера своего мужа из "Тоттенхэма" Гудленд приезжала в Мюнхен, чтобы познакомиться с домами, куда семья могла переехать, а также с местными школами. Сейчас пара ждет ещё одного ребёнка.

"У меня прекрасная семья: они не позволяют мне улететь в небо. И они так же настойчиво работали, чтобы я оказался там, где я нахожусь", - признавался Харри.