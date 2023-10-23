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Девушка дня. Бывшая теннисистка из топ-40 бросила спорт и открыла аккаунт на OnlyFans

Новости тенниса Сегодня, 04:33
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Девушка дня. Бывшая теннисистка из топ-40 бросила спорт и открыла аккаунт на OnlyFans Девушка дня. Бывшая теннисистка из топ-40 бросила спорт и открыла аккаунт на OnlyFans

Возможно, вы когда-то слышали об Эшли Харклроуд - в январе 2007 года теннисистка занимала 39 место в рейтинге WTA. Кроме этого, Харклроуд дважды доходила до третьего раунда турниров серии Большого шлема: в 2003 году на Ролан Гаррос и в 2007-м - на Australian Open. Также дважды она добиралась до четвертьфиналов в парном разряде ТБШ.

На тот момент ей был всего 21 год - казалось бы, вся карьера впереди. Но, как оказалось, это был пик.

В 2008 году о Харклроуд стала первой профессиональной теннисисткой, которая снялась в откровенной сессии Playboy. И с тех пор Эшли больше знали как модель, а не бывшую теннисистку.

В 2008 году спортсменка взяла паузу на неопределенное время из-за беременности. Однако после декрета вернуться на свой прежний уровень ей не удалось.

Поэтому Харклроуд окончательно бросила профессиональный спорт и стала моделью.

Экс-спортсменка регулярно позирует в откровенных фото на своей странице в Instagram, собрав уже 129 тысяч подписчиков.

Кроме того, Эшли открыла аккаунт на Onlyfans...

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