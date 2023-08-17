Девушка дня. Алессия Руссо - возможно, самая милая футболистка женского ЧМ

Женский чемпионат мира выходит на финишную прямую. На турнире осталось сыграть лишь два матча: за третье место и финал. В решающем поединке судьбу трофея между собой будут определять Испания и Англия: встреча состоится 20 августа на Олимпийском стадионе в Сиднее.

Букмекеры считают испанок небольшими фаворитками поединка, однако у англичанок есть серьёзное преимущество: 24-летняя красавица Алессия Руссо, которая в трёх последних матчах на турнире забила три гола.

Руссо начинала свой путь в футболе с академий Чарльтона и Челси, а в 19 лет перебралась в США и выступала за колледж Южной Каролины.

Далее последовало возвращение в Великобританию и выступления за топ-клубы Англии: Челси, Брайтон, Манчестер Юнайтед и Арсенал, цвета которого она защищает с лета 2023-го.

В сборные Англии Алессия привлекалась начиная с 15-летнего возраста и прошла всю структуру национального футбола, а с 2020 года играет в главной команде страны.

Сейчас на её счету уже 28 матчей за сборную Англии и уже 14 голов. Если она продолжит забивать в таком же темпе, то статус лучшего бомбардира в истории сборной не за горами: на данный момент это звание удерживает Эллен Уайт, у которой 52 гола во время выступлений с 2010 по 2022 годы. В 2022-м Алессия выиграла домашний чемпионат Европы, а уже год спустя может стать ещё и чемпионкой мира.