Дэвид Симэн выступил за увольнение Почеттино из Челси

Легенда сборной Англии Дэвид Симэн оценил игру "Челси" в новом сезоне под руководством тренера Маурисио Почеттино.

Аргентинский тренер пока не смог наладить игру команды и сейчас она идет в нижней части турнирной таблицы.

После поражения "Челси" со счетом 1:0 от "Астон Виллы" возникло много разговоров о возможной смене тренера в лондонском клубе. При этом Симэн считает, что проблема коллектива связана непосредственно с ним.

"Я был бы только рад, если руководство "Челси" примет решение об уходе Почеттино, так как клуб сразу окажется в сложной ситуации. Но следует понимать, что чем дольше Почеттино будет работать с "синими", тем лучше они станут. В этом у меня нет сомнений", - сказал он.

По мнению эксперта, "Челси" в настоящее время имеет слишком много молодых футболистов.

"Некоторых игроков буквально навязали тренеру. Кроме того, после смены владельца клуба было уволено много сотрудников, что, по моему мнению, не является хорошим знаком. "Челси" сумеет справиться с трудностями", - сказал он.