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Дети легенды "Интера" включены в состав клуба для турне по Японии

Новости футбола Сегодня, 07:55
Дети легенды "Интера" включены в состав клуба для турне по Японии Фото: инстаграм Деяна Станковича/Автор неизвестен

Дети бывшего полузащитника “Интера” Деяна Станковича включены в состав миланского клуба для турне по Японии, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Вместе с командой поедут 21-летний вратарь Филип Станкович и 17-летний опорный полузащитник Александр Станкович. Оба игрока пока что не играли за основной состав “Интера”.

Стоит отметить, что у Деяна Станковича есть еще один сын-футболист, 22-летний Стефан Станкович, он играл за юношескую команду “Интера”, но уже завершил карьеру.

Деян Станкович выступал за “Интер” с 2004 по 2013 год. Всего он провел за миланский клуб 326 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 55 результативных передач. В составе клуба из Милана он пять раз становился чемпионом Италии (2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10), пять раз выиграл Кубок Италии (2004, 2005, 2006, 2010, 2011), четыре раза выиграл Суперкубок Италии (2005, 2006, 2008, 2010), один раз становился победителем Лиги чемпионов (2009/10), а также один раз стал победителем клубного чемпионата мира в 2010 году.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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