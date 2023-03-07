Десять клубов поборются за полузащитника дортмундской "Боруссии"

Полузащитником дортмундской "Боруссии" Махмудом Даудом интересуются сразу 10 клубов, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, подписать футболиста “Арсенал”, “Атлетико”, “Бетис”, “Галатасарай”, “Лестер”, “Милан”, “Наполи”, “Рома”, “Севилья” и “Фенербахче”. Контракт игрока со “шмелями” истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 27-летний Дауд провел за “Боруссию” семь матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи.

Не пропустите: "Ньюкасл" хочет купить конкурента Зинченко.