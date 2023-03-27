Дешам высказался о решении назначить Мбаппе капитаном
Новости футбола Сегодня, 03:42
Дешам высказался о решении назначить Мбаппе капитаном
Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции, поделился своим мнением о том, что Килиан Мбаппе получил капитанскую повязку вместо Антуана Гризманна. Он подчеркнул, что оба игрока несут большую ответственность за команду.
Дешам отметил, что Мбаппе обладает необходимыми качествами, чтобы быть лидером и объединять игроков разных возрастных категорий. Однако он подчеркнул, что Гризманн также будет нести такую же большую ответственность. Мбаппе может стать капитаном, но ему нужна поддержка остальных игроков, добавил тренер.
Ранее Мбаппе был назван капитаном сборной Франции, а Гризманн стал вице-капитаном.
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