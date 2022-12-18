Дешам высказался о поражении Франции в финале ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о поражении своей команды в финальном матче чемпионата мира-2022 против сборной Аргентины (3:3, по пенальти - 2:4).

“Мы расстроены даже больше, чем если бы мы проиграли со счетом 0:3. В таком случае говорить было бы просто не о чем. Мы целый час не делали на поле то, что нужно. Затем мы заиграли храбро, используя свое мастерство. Нам удалось прижать Аргентину. Но чем все закончилось? Да, нам удалось отыграться. Если ты коснулся чего-то, а затем выронил из рук, то становится только тяжелее. Мы смогли вернуться в тяжелой ситуации благодаря мастерству и силе воли, но этого все равно не хватило”, – сказал Дешам в эфире TF1.

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