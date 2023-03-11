Дешам рассказал, почему Бензема не поехал на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о том, по какой причине форвард его команды Карим Бензема не поехал на ЧМ-2022.

По словам специалиста, он потерял очень важного игрока перед стартом турнира.

“Карим расстроен, потому что этот чемпионат мира много значил для него. Перед стартом первенства Бензема сказал мне, что он чувствует себя ”мертвым".

Диагноз, который был поставлен нашим врачом, совпадал с тем, что ему поставили в Мадриде. Он мог вернуться к тренировкам 10 декабря.

Я понимаю его решение и уважаю. Позже он подтвердил мне своё решение завершить международную карьеру", - сказал тренер.