Дешам рассказал, чего ожидает от Месси в финале ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о том, как изменилась игра капитана сборной Аргентины Лионеля Месси за последние четыре года.

Напомним, что в 2018 году французы и аргентинцы играли в 1/8 финала, и тогда европейская команда выиграла со счетом 4:3.

"Прошло уже четыре года. Конечно, должны быть различия. Это фантастический игрок, его дриблинг на высшем уровне.

Задача моей команды - максимально ограничить его влияние. Они также будут действовать и с некоторыми из наших игроков", - сказал он.

Напомним, что финал пройдет 18 декабря.