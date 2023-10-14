Дешам прокомментировал игру Килиана Мбаппе в матче против Нидерландов

Вчера сборная Франции в гостях обыграла нидерландскую сборную благодаря двум голам форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Таким образом, французы одними из первых оформили выход в финальную часть Чемпионата Европы.

Игру лидера французской команды прокомментировал главный тренер Дидье Дешам.

«Мбаппе отдал неудачный пас в начале игры? О, да, он был не в форме. Но потом он ответил на все вопросы прямо на поле.

Он берет на себя большую ответственность.Это не только то, что вы видите на поле.Я имею в виду время, которое мы проводим вместе в коллективе.Это ему точно подходит и не утруждает его лишней работой.Я вижу, как он работает над своими лидерскими качествами и у него получается.

Очевидно, что это должно быть отражено уже на поле.Сегодня мы снова увидели, что у Килиана хороший удар с двух ног и он был в хорошем настроении, даже несмотря на то, что он только что прошел через не лучший период на клубном уровне.К тому же его личное спокойствие было нарушено смертью близкого друга.

Несмотря на это, он, очевидно, должен играть важную роль в этой команде», — заявил французский специалист.