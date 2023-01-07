Дешам продолжит работать со сборной Франции

Наставник сборной Франции Дидье Дешам продолжит работать с командой.

Как сообщает Федерация футбола Франции, с тренером подписали новое соглашение.

Новый контракт рассчитан до июня 2026 года.

Напомним, что Дешам тренирует французов с 2012 года. Под его руководством команда выиграла ЧМ-2018, а также играла в финалах Евро-2016 и ЧМ-2022.