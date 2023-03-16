Дешам озвучил список футболистов, которые вызваны в сборную Франции

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции, представил список игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам Чемпионата Европы 2024 года в Германии.

24 марта Франция сыграет против Нидерландов, а 27 марта - против Ирландии.

Вратари: Альфонс Ареола ("Вест Хэм"), Мик Меньян ("Милан") и Брис Самба ("Ланс").

Защитники: Эдуарду Камавинга ("Реал" Мадрид), Уэсли Фофана ("Челси"), Тео Эрнандес ("Милан"), Ибраима Конате ("Ливерпуль"), Жюль Кунде ("Барселона"), Бенжамин Павар ("Бавария"), Вильям Салиба ("Арсенал") и Дайо Юпамекано ("Бавария").

Полузащитники: Юссуф Фофана ("Монако"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Орельен Тчуамени ("Реал" Мадрид), Кефрен Тюрам ("Ницца") и Жордан Верету ("Марсель").

Нападающие: Кингсли Комана ("Бавария"), Мусса Диаби ("Байер-04"), Оливье Жиру ("Милан"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Рандаль Коло Муани ("Айнтрахт"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ") и Маркус Тюрам ("Боруссия" Менхенгладбах).