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Дешам остался недоволен результатами голосования за Золотой мяч

Новости футбола Сегодня, 06:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Дешам остался недоволен результатами голосования за Золотой мяч Дешам остался недоволен результатами голосования за Золотой мяч

Тренер сборной Франции Дидье Дешам остался недоволен результатами голосования за "Золотой мяч".

По итогам 2022 года награду получил аргентинский форвард Лионель Месси, следом за ним в голосовании расположился норвежский нападающий Эрлинг Холанд, а тройку лучших замкнул капитан сборной Франции Килиан Мбаппе.

По словам Дешама, его подопечный заслуживал того, чтобы стать обладателем награды.

"Я считаю, что Мбаппе заслуживал эту победу. Я не отрицаю, что Месси и Холанд заслужили свои места. Мбаппе молод, но время тоже идет. Он достиг многого и заслуживает "Золотого мяча". Он явно разочарован.

Голосование журналистов меня удивило, мягко говоря, некоторыми голосами. Не включить Мбаппе в топ-5 лучших игроков... я не буду говорить, что это нечестно, но так близко к истине", - приводит слова Дешама RMC Sport.

Отметим, что Месси стал обладателем восьмого “Золотого мяча” в своей карьере, что является рекордом.

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Франция
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