Тренер сборной Франции Дидье Дешам остался недоволен результатами голосования за "Золотой мяч".

По итогам 2022 года награду получил аргентинский форвард Лионель Месси, следом за ним в голосовании расположился норвежский нападающий Эрлинг Холанд, а тройку лучших замкнул капитан сборной Франции Килиан Мбаппе.

По словам Дешама, его подопечный заслуживал того, чтобы стать обладателем награды.

"Я считаю, что Мбаппе заслуживал эту победу. Я не отрицаю, что Месси и Холанд заслужили свои места. Мбаппе молод, но время тоже идет. Он достиг многого и заслуживает "Золотого мяча". Он явно разочарован.

Голосование журналистов меня удивило, мягко говоря, некоторыми голосами. Не включить Мбаппе в топ-5 лучших игроков... я не буду говорить, что это нечестно, но так близко к истине", - приводит слова Дешама RMC Sport.

Отметим, что Месси стал обладателем восьмого “Золотого мяча” в своей карьере, что является рекордом.