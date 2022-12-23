Дешам может остаться в сборной Франции до 2030 года

Президент французской Федерации футбола Ноэль ле Гре выразил максимальное доверие наставнику сборной Дидье Дешаму.

По его словам, в ближайшее время тренеру предложат контракт не только до 2026 года, но и до 2030 года.

“Думаю, что у нас оперативно получится уладить все детали. Если все пройдет гладко, то вопрос с продлением контракта будет решен до конца года”, - отметил функционер.

Как известно, вместе с Дешамом Франция дошла до двух финалов ЧМ подряд, выиграв один из них.