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Дешам может остаться в сборной Франции до 2030 года

Новости футбола Сегодня, 05:00
Фото: твиттер сборной Франции/автор неизвестен Фото: твиттер сборной Франции/автор неизвестен

Президент французской Федерации футбола Ноэль ле Гре выразил максимальное доверие наставнику сборной Дидье Дешаму.

По его словам, в ближайшее время тренеру предложат контракт не только до 2026 года, но и до 2030 года.

“Думаю, что у нас оперативно получится уладить все детали. Если все пройдет гладко, то вопрос с продлением контракта будет решен до конца года”, - отметил функционер.

Как известно, вместе с Дешамом Франция дошла до двух финалов ЧМ подряд, выиграв один из них.

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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