Депай принес "Атлетико" победу в матче Ла Лиги
Новости футбола Сегодня, 12:17
Фото: инстаграм Мемфиса Депая/Автор неизвестен
В матче 21-го тура чемпионата Испании мадридский “Атлетико” на выезде обыграл “Сельту” из Виго со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке встречи забил Мемфис Депай.
“Атлетико”, набрав 38 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Сельта” с 23 очками осталась на 13-й позиции.
“Сельта” – “Атлетико” - 0:1 (0:0)
Гол: Депай, 89 - 0:1
“Сельта”: Вильяр, Мингеса, Тапия, Айду, Галан, Де Ла Торре (Серви, 86), Бельтран, Вейга (Родригес, 86), Карлес Перес, Аспас, Ларсен (Сеферович, 63).
“Атлетико”: Облак, Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду, Коке, Де Поль, Барриос (Караско, 46), Льоренте (Витсель, 66), Гризманн (Корреа, 66), Мората (Депай, 61).
Удаление: Савич (70).
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