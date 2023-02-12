Депай принес "Атлетико" победу в матче Ла Лиги

В матче 21-го тура чемпионата Испании мадридский “Атлетико” на выезде обыграл “Сельту” из Виго со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Мемфис Депай.

“Атлетико”, набрав 38 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Сельта” с 23 очками осталась на 13-й позиции.

“Сельта” – “Атлетико” - 0:1 (0:0)

Гол: Депай, 89 - 0:1

“Сельта”: Вильяр, Мингеса, Тапия, Айду, Галан, Де Ла Торре (Серви, 86), Бельтран, Вейга (Родригес, 86), Карлес Перес, Аспас, Ларсен (Сеферович, 63).

“Атлетико”: Облак, Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду, Коке, Де Поль, Барриос (Караско, 46), Льоренте (Витсель, 66), Гризманн (Корреа, 66), Мората (Депай, 61).

Удаление: Савич (70).

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" одержал сложную победу в АПЛ.