Форвард “Барселоны” Мемфис Депай близок к переходу в “Атлетико”.

Как пишет Mundo Deportivo, агент нападающего уже договорился с мадридским клубом о контракте до 2025 года.

При этом переговоры между клубами все еще продолжаются.

Ранее СМИ писали, что “Барса” хотела обменять нидерландца на Янника Феррейру Карраско, но на такой трансфер “матрасники” не согласились.