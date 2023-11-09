Деонтей Уайлдер возобновил переговоры с Энди Руисом относительно возможного поединка

Боксер супертяжелой весовой категории Деонтей Уайлдер заявил, что ведутся переговоры относительно возможного поединка с Энди Руисом, сообщает Blue Blood Sports T.

Уайлдер отметил, что бой еще не потерян.

"Команда Руиса действительно действует на мои нервы, но мы снова ведем переговоры. Было много извинений, посмотрим, что будет дальше", - сказал боксер.

Бой между Уайлдером и Руисом может состояться не ранее 2024 года, поскольку Энди недавно перенёс операцию.

Уайлдер - американский боксер, бронзовый призёр Олимпийских игр в супертяжёлом весе (до 91 кг). Чемпион мира в супертяжёлой весовой категории по версии WBC (2015—2020). Всего выиграл 8 боёв за титул чемпиона мира в супертяжёлой весовой категории.

Выиграл два боя (оба против Луиса Ортиса), получивших оценку "5 звёзд" от BoxRec. Непрерывно входит в десятку лучших супертяжёловесов мира по итогам года по версии BoxRec с 2012 года, лучшая позиция - второе место (2016—2019).