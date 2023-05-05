Деньги и не только: клуб из Саудовской Аравии намерен пригласить Месси

“Барселона” с 80% вероятностью сумеет вернуть форварда ПСЖ Лионеля Месси в команду ближайшим летом.

Как пишет журналист Херард Ромеро, у каталонцев есть лишь один конкурент - неназванный клуб из Саудовской Аравии.

Коллектив из Ближнего Востока предлагает Месси выгодный контракт.

Этот же клуб готов пригласить Серхио Бускетса, Жорди Альбу и Луиса Суареса, которые имеют тесные отношения с аргентинцем.