Дембеле раскрыл детали ухода из Барселоны

Форвард сборной Франции и парижского ПСЖ Усман Дембеле раскрыл детали перехода из "Барселоны" во французский клуб.

По словам звездного футболиста, "ПСЖ" проявлял интерес к нему еще во время его выступлений за “Боруссию” из Дортмунда.

"Однако в то время моей основной целью был переход в "Барселону". Контакты с "ПСЖ" были установлены в 2019 году и продолжались и в этом году. Президент клуба, Нассер Аль-Хелаифи, сразу показал, что мне действительно рады в команде и мне в целом понравился проект “ПСЖ”, - сказал он.

Также француз добавил, что хотел и дальше играть за “Барселону”, но представители ПСЖ смогли его убедить изменить решение.

"Мой трансфер не был связан с желанием покинуть "Барселону", а скорее с желанием присоединиться к "ПСЖ", - завершил он.

Напомним, что минувшим летом Усман Дембеле перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне за каталонский клуб он провел 35 матчей в разных турнирах, в которых записал на свой счет восемь голов и девять результативных передач.